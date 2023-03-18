У Німеччині планують переобладнати цивільні вертольоти для бойових дій

Міністерство оборони Німеччини хоче купити 82 цивільних вертольоти Airbus H-145M і переобладнати деякі з них у бойові, щоб замінити старіші гелікоптери Tiger.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Берлін, який неохоче замовляє модернізацію ударних вертольотів Airbus Tiger через проблеми з експлуатацією, хоче придбати 82 машини за 3,05 млрд євро і озброїти 24 з них протитанковими ракетами.

У розпорядженні Люфтваффе є 51 Tiger, лише частина з яких одночасно перебуває в строю.

Вертольоти H-145M схвалені для військового використання, але не є бойовими, і Бундесвер має занепокоєння щодо бойової придатності машини і захисту екіпажу, які міністерство досі ігнорувало.

Бундесвер вважає заплановану закупівлю “суто політичним рішенням, яке ігнорує оперативні потреби”, повідомляє Business Insider, посилаючись на лист Технічної служби Збройних сил Німеччини з питань авіації та аеронавігаційного обладнання (WTD 61) до Міністерства оборони.