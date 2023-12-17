У Німеччині лунають голоси за депортацію біженців до третіх країн

Заступник голови фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан запропонував усіх нових біженців, “які потрапляють до ЄС нелегально”, відправляти до Гани, Руанди або країн Східної Європи, які не входять до Євросоюзу. “Якщо ми робитимемо це послідовно протягом чотирьох, шести, восьми тижнів, то кількість біженців різко скоротиться”, – сказав політик в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung. У багатьох біженців відпаде саме бажання прямувати до Євросоюзу, “якщо буде ясно, що протягом 48 годин вони потраплять у безпечну третю країну за межами ЄС”, – пояснив Шпан.

Пропозиція про третю країну складає основу міграційної концепції у проекті нової політичної програми ХДС, представленої 11 грудня. Мета – “договірні угоди, згідно з якими біженці отримують там процедуру надання притулку і можуть безпечно залишатися там, якщо їм буде надано захист”, – пояснив Шпан. “Руанда, ймовірно, готова піти на це, Гана, можливо, також. Необхідно також провести переговори з країнами Східної Європи, такими як Грузія та Молдова”, – додав він.

Шпан наголосив, що Женевська конвенція про статус біженців не передбачає надання захисту від переслідувань під час війни у самих країнах ЄС. Якщо буде забезпечено, що люди, які переслідуються в третіх країнах, “мають безпечний притулок, про них добре дбають і вони можуть жити без страху, то мету Конвенції про статус біженців буде досягнуто”, вважає він.

Парламентарій переконаний, що “якщо Німеччина відстоюватиме цю ідею в Європі, вона отримає підтримку більшості і може бути реалізована за допомогою коаліції охочих”. І, як наслідок, біженці “більше не платитимуть контрабандистам і торговцям людьми і не вирушать цим небезпечним середземноморським маршрутом”.

У разі вирішення міграційних проблем “радикали також втратять підтримку”, упевнений Шпан. Водночас, на думку політика, у Німеччини “буде достатньо сил, простору та ресурсів, щоб прийняти тих, хто дійсно потребує нашого захисту”.