Кримінал

У Німеччині біженець із Харкова зґвалтував вагітну співмешканку
2 Листопада 2024 15:34
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Обвинувачений Костянтин Д. дав свідчення під час процесу в окружному суді Берліна / Фото Bild

Обвинувачений Костянтин Д. (26 років) – українець із Харкова, який зараз перебуває далеко від війни на своїй батьківщині. У безпечному Берліні у нього вистачало на горілку, екстазі, кокаїн, марихуану («замість цигарок») і орендовану квартиру в районі Хеллерсдорф, пише Bild.

У квартирі також жила Юлія (25 років, ім’я змінено). У вересні 2023 року українка була на 9-му місяці вагітності.

Згідно з обвинувальним висновком, Костянтин Д. вранці витягнув свою співмешканку з ліжка і приставив до шиї кухонний ніж. Потім він душив її доти, доки вона не знепритомніла. Коли жінка прийшла до тями, він накинувся на неї і зґвалтував. Потім він пригрозив їй: «Тепер я маю вбити і тебе!» Зрештою українець відпустив її і втік – із 70 євро, які він вкрав у своєї жертви.

За кілька місяців його заарештували в Польщі й екстрадували до Німеччини. У суді він зізнався у своєму злочині. «Ваша честь, це все правда», – сказав обвинувачений. «Винен, визнаю. Я поводився як тварина. Непростимо. Нешанобливо ставився до жінок. Я готовий до свого покарання».

Українцю загрожує не менше п’яти років в’язниці. Коли він відсидить половину терміну, його можуть депортувати.

Bild повідомляє, що незабаром після цього Юлія народила абсолютно здорову дитину, зараз їй уже рік.


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