Кримінал

У Нікополі невідомі розстріляли автівку заступника мера міста

8 Лютого 2024 11:48
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прокуратура, поліція
Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя / Фото: Дніпровська облпрокуратура

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Посадовець загинув на місці.

Про це повідомляє Дніпровська облпрокуратура.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

“Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці”, – констатують у відомстві.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).


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