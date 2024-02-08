У Нікополі невідомі розстріляли автівку заступника мера міста

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Посадовець загинув на місці.
Про це повідомляє Дніпровська облпрокуратура.
За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.
“Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці”, – констатують у відомстві.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).