Суспільство

У Нігері відкрився повітряний простір – Reuters

4 Вересня 2023 17:26
читать на русском →
авіа, літаки

Військова хунта, яка захопила владу у Нігері, вирішила відкрити повітряний простір країни для всіх комерційних рейсів.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву речника міністерства транспорту Нігеру.

Повітряний простір країни був закритий з 6 серпня після захоплення влади військовими в результаті державного перевороту. Вони наказали закрити повітряний простір Нігеру, посилаючись на загрозу військового втручання з боку західноафриканського регіонального блоку (ECOWAS).

Закриття змусило Air France та інших європейських авіаперевізників призупинити деякі рейси та використовувати довші маршрути через африканський континент. Нігер, що не має виходу до моря, більш ніж удвічі більший за територію Франції, і багато шляхів польоту через Африку зазвичай проходять над ним.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 20:41

73% американців вважають Байдена занадто старим для другого терміну
4 Вересня 2023 19:43

Україна завершила ліквідацію наслідків після підриву окупантами Каховської ГЕС
4 Вересня 2023 17:50

Переговори з Ердоганом не змінили позицію Путіна щодо участі у зерновій угоді
4 Вересня 2023 15:59

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море
4 Вересня 2023 14:07

ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые «мирные контуры», или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки