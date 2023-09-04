У Нігері відкрився повітряний простір – Reuters

Військова хунта, яка захопила владу у Нігері, вирішила відкрити повітряний простір країни для всіх комерційних рейсів.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву речника міністерства транспорту Нігеру.

Повітряний простір країни був закритий з 6 серпня після захоплення влади військовими в результаті державного перевороту. Вони наказали закрити повітряний простір Нігеру, посилаючись на загрозу військового втручання з боку західноафриканського регіонального блоку (ECOWAS).

Закриття змусило Air France та інших європейських авіаперевізників призупинити деякі рейси та використовувати довші маршрути через африканський континент. Нігер, що не має виходу до моря, більш ніж удвічі більший за територію Франції, і багато шляхів польоту через Африку зазвичай проходять над ним.