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Нідерланди передадуть Україні установки ППО Patriot

21 Січня 2023 12:15
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допомога, ппо, Нідерланди

Нідерланди назвали кількість установок Patriot, які передадуть Україні. Окрім них, нашій державі відправлять і ракети до цих систем протиповітряної оборони.

Інформацію про кількість ракет зазначила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників.

Як повідомляють у CNN, Нідерланди надішлють в Україну дві пускові установки і ракети для систем ППО Patriot, йдеться в повідомленні Міноборони країни в п’ятницю. 

Це сталося після того, як на зустрічі з президентом США Джо Байденом у вівторок прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про плани країни приєднатися до США та Німеччини в відправці системи Patriot в Україну. 

Домовленості щодо прискорення процесу були досягнуті під час контактної групи з питань оборони України, яка відбулася в п’ятницю на авіабазі Рамштайн у Німеччині, йдеться в  повідомленні. 

Пентагон заявив у вівторок, що українські війська цього тижня розпочнуть тренування з  ракетної системи “Патріот”  у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони. Форт Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії та домом для польової артилерійської школи, яка навчає військовослужбовців понад століття.


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