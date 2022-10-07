У Нідерландах заарештували підозрюваного у продажу Росії чіпів подвійного призначення

У Нідерландах було заарештовано 55-річного чоловіка за підозрою у продажу комп’ютерних мікросхем, які могли бути використані у військових цілях, повідомили у голландській прокуратурі. Продаж цих чіпів здійснювався в обхід закону про санкції проти Росії, повідомляє NOS.

Зазначається, що це перший подібний арешт у Нідерландах після початку російського вторгнення в Україну та початку дії санкцій на заборону продажу електроніки до Росії.

“Підозрюваний постачав серед іншого мікрочіпи організаціям та компаніям у Росії”, – йдеться в заяві агентства з розслідування фінансових злочинів Нідерландів. Підозрюваний “свідомо вдавав”, що експортований товар використовуватиметься в інших місцях, крім його реального призначення – Росії, йдеться у заяві.