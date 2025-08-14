        Суспільство

        У Нідерландах впала найбільша в країні повітряна куля, загинула жінка

        Федір Олексієв
        14 Серпня 2025 19:23
        У Нідерландах розбилась повітряна куля / Фото: Lourens Looijenga / Х
        У Нідерландах розбилась повітряна куля / Фото: Lourens Looijenga / Х

        У Нідерландах у провінції Фрісландія під час приземлення зазнала аварії найбільша повітряна куля країни. Загинула 66-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення, повідомляє NOS.

        Політ розпочався 13 серпня в містечку Йоуре. На борту перебували 34 людини, зокрема два пілоти. Аварія сталася на лузі біля села Де Хоеве — куля жорстко приземлилася через порив вітру, внаслідок чого кошик відскочив і п’ятеро людей випали.

        Представник Королівської авіаційної асоціації повідомив, що пориви вітру до 31 км/год під час приземлення призвели до втрати контролю над кулею.

        За словами співробітника пожежно-рятувальної служби Яна Віллема Зварта, люди, які випали з кошика, зазнали серйозних травм і потребували негайної госпіталізації.


