У Нідерландах впала найбільша в країні повітряна куля, загинула жінка

У Нідерландах у провінції Фрісландія під час приземлення зазнала аварії найбільша повітряна куля країни. Загинула 66-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення, повідомляє NOS.

Політ розпочався 13 серпня в містечку Йоуре. На борту перебували 34 людини, зокрема два пілоти. Аварія сталася на лузі біля села Де Хоеве — куля жорстко приземлилася через порив вітру, внаслідок чого кошик відскочив і п’ятеро людей випали.

Представник Королівської авіаційної асоціації повідомив, що пориви вітру до 31 км/год під час приземлення призвели до втрати контролю над кулею.

За словами співробітника пожежно-рятувальної служби Яна Віллема Зварта, люди, які випали з кошика, зазнали серйозних травм і потребували негайної госпіталізації.