Суспільство

У Нідерландах поновили видобуток на найбільшому в Європі газовому родовищі через сильний мороз

8 Січня 2024 16:29
читать на русском →
Нідерланди, газ

У Нідерландах через мороз на два дні поновили видобуток газу на родовищі Гронінген.

Про це повідомляє NOS.

«Три місяці потому, як перекрили газовий кран в Гронінгені, його знову ж привідкрили через морози у Нідерландах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, оскільки очікуються похолодання до мінус 6,5 градуса, Нідерландська нафтова компанія (NAM) тимчасово поновлює постачання газу з майданчиків у Шпіцбергені та Шемдерсваазі в Гронінгені.

За словами держсекретаря з економічних питань та клімату Нідерландів Ханса Війлбріфа, це є запобіжним заходом, щоб населення не залишилось без газу, у випадку якщо під час мінусових температур виникнуть якісь труднощі.

Війлбріф зазначив, що на свердловинах у Шпіцбергені та Шемдерцваазі знову відновиться робота «приблизно на два дні». «Тож видобуток газу буде мінімальним», – наголосив він у листі до Палати представників. З четверга температура знову підвищиться.

Держсекретар запевняє, що видобуток газу в Гронінгені буде остаточно зупинено 1 жовтня 2024 року. У цей день мають закрити свердловини в Шпіцбергені та Шемдерсваазі, тож газопостачання навіть у надзвичайних випадках з наступної зими буде неможливим.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 19:46

Кабмін скасував заборону на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги
8 Січня 2024 17:30

Українські хакери зламали російський “Альфа-Банк”
8 Січня 2024 16:44

В українців зростуть зарплати у 2024 році – Нацбанк
8 Січня 2024 12:30

Сьогодні РФ атакувала великої кількістю балістики, – Ігнат
8 Січня 2024 11:35

Сили ППО знищили 8 БПЛА та 18 крилатих ракет
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки