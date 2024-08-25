У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 БПЛА

У ніч на 25 серпня 2024 року противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Як повідомив Командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину.

За даними Олещука, ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей.

“Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей”, – йдеться у повідомленні Командувача ПС у Telegram.

Також вночі окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.

Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.