У ніч на 11 жовтня Резерв+ тимчасово не працюватиме

Міністерство оборони України повідомило, що в ніч із 10 на 11 жовтня у державному реєстрі «Оберіг» відбудуться планові технічні роботи.

Згідно з повідомленням, з 00:00 до 06:00 11 жовтня у застосунку Резерв+ тимчасово буде недоступно отримання послуг і оновлення електронних військово-облікових документів.

У відомстві радять користувачам заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, щоб вона залишалася під рукою у разі потреби. Зробити це можна на головному екрані застосунку, натиснувши три крапки та вибравши пункт «Завантажити PDF».

Після завершення робіт о 06:00 усі сервіси Резерв+ та реєстру «Оберіг» працюватимуть у звичному режимі.