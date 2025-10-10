        Суспільство

        У ніч на 11 жовтня Резерв+ тимчасово не працюватиме

        Сергій Бордовський
        10 Жовтня 2025 16:37
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Міністерство оборони України повідомило, що в ніч із 10 на 11 жовтня у державному реєстрі «Оберіг» відбудуться планові технічні роботи.

        Згідно з повідомленням, з 00:00 до 06:00 11 жовтня у застосунку Резерв+ тимчасово буде недоступно отримання послуг і оновлення електронних військово-облікових документів.

        У відомстві радять користувачам заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, щоб вона залишалася під рукою у разі потреби. Зробити це можна на головному екрані застосунку, натиснувши три крапки та вибравши пункт «Завантажити PDF».

        Після завершення робіт о 06:00 усі сервіси Резерв+ та реєстру «Оберіг» працюватимуть у звичному режимі.


