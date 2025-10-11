У неділю в ЄС запускають нову електронну систему контролю кордонів

З 12 жовтня для громадян країн, які не входять до Європейського Союзу, починає діяти електронна система в’їзду та виїзду EES (Entry Exit System). Її мета — зробити прикордонний контроль швидшим і ефективнішим, а головною зміною для туристів стане відмова від традиційних штампів у паспортах, пише DW.

Під час першого перетину кордону в межах нової системи мандрівники мають сфотографуватися та здати відбитки пальців. На основі цих даних створюється цифровий профіль, до якого вносяться також паспортні відомості. Надалі під час поїздок біометричні дані звірятимуться з цією записом. Діти до 12 років відбитки пальців не здають.

Реєстрацію проводитимуть на спеціальних терміналах EES або автоматах на кордоні, які зчитуватимуть паспорт і збиратимуть біометричні дані. Користуватися ними зможуть лише власники біометричних паспортів.

Реклама

Реклама

Запровадження системи відбуватиметься поступово. Повністю EES запрацює на всіх пунктах пропуску лише до 10 квітня 2026 року. Поки що кожна країна ЄС самостійно вирішуватиме, де й коли почати її застосовувати. Першими повністю перейдуть на EES Чехія, Естонія та Люксембург, а Німеччина впроваджуватиме систему поетапно — «від аеропорту до аеропорту».