У неділю очікується невеликий дощ

У неділю, 29 жовтня, в Україні без суттєвих опадів, лише вночі в західних і Житомирській областях невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині, вдень і в Карпатах місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів і в Криму до 13°; вдень 16-21°, у північній та східній частині 10-15°, на Чернігівщині та Сумщині подекуди 6-9° тепла; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в неділю без суттєвих опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

У понеділок, 30 жовтня, в Україні без опадів. Вітер переважно південний 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°; вдень 15-20°, у південній частині 19-24°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.