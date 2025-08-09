У неділю дощі та грози очікуються лише на заході України

За інформацією Укргідрометцентру, 10 серпня в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише у західних областях вдень можливі короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 24-29°. На Закарпатті та у південних регіонах уночі очікується 16-21°, вдень – 28-33°.

По Київській області та у столиці 10 серпня також прогнозується мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 12-17°, вдень 24-29°, у Києві – вночі 14-16°, вдень 26-28°.