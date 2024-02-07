У НАТО повідомили, дату чергового засідання “Рамштайн”

У НАТО розповіли, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”

Про це повідомляється у пресрелізі зустрічі, передає Еспресо.

Черговий “Рамштайн” відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

“Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США”, – йдеться в анонсі.

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу, 7 лютого, провів розмову із міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомляє Пентагон.

Метою дзвінка було обговорення останніх подій на полі бою та майбутнього засідання “Рамштайну”.

“Держсекретар Остін підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів і нашої коаліції з приблизно 50 союзників і партнерів підтримувати Україну в її триваючій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт”, – йдеться у повідомленні.