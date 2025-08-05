У НАТО анонсували нові пакети допомоги Україні в межах механізму PURL

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що найближчим часом очікується низка оголошень про нові пакети військової допомоги Україні в межах механізму НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

У коментарі Reuters Вітакер зазначив, що після оголошення Нідерландами про передачу комплектуючих та ракет до систем Patriot, варто чекати на подібні дії й від інших держав: “Голландці — лише перші з багатьох. Найближчим часом ви побачите цілу серію оголошень”, — сказав дипломат.

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Він також заявив, що поставки американського озброєння в межах PURL будуть швидкими: “Я думаю, що все відбуватиметься дуже швидко — точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше”.

Що таке PURL?

Механізм Prioritized Ukraine Requirements List передбачає оперативне постачання Україні американської зброї. Ініціатива заснована на домовленостях між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та Генсеком НАТО Марком Рютте.

Механізм передбачає, що країни-члени Альянсу та партнери зможуть фінансувати поставки американської зброї та технологій через добровільні внески.

Координацію постачання здійснюватиме НАТО, зокрема через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).

Фінансування першого пакета допомоги на суму 500 мільйонів євро взяли на себе Нідерланди.