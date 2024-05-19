Суспільство

У найближчі дні в Україні буде доволі комфортна погода, майже без опадів

19 Травня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

В Україні в понеділок, 20 травня, вдень у більшості західних областей і в північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Карпатах і Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

Прогноз погоди по Києву на 20 травня – без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 25°.

В Україні 21 травня також сухо, лише вдень у Карпатському регіоні та в північно-східних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Прогноз погоди по Києву на 21 травня – без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.


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