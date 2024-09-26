Політика

У МЗС відреагували на рекламні банери проросійської партії “Грузинська мрія”
26 Вересня 2024 18:37
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грузія, мзс
Предвиборчий білборд проросійської партії “Грузинська мрія” / Фото: Paper Kartuli

Українське МЗС засудило та назвало неприпустимим використання зображень наслідків війни Росії проти України у політичній рекламі партії “Грузинська мрія”.

“Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії.

Закликаємо Уряд Грузії, партію влади “Грузинська мрія” та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії”, – йдеться у заяві МЗС. 

Там нагадали, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

“Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО”, – підсумували у відомстві.

Як повідомляли, правляча проросійська партія “Грузинська мрія” використовує зображення зруйнованих внаслідок російського вторгнення українських міст для своєї передвиборчої кампанії. 

Плакати були опубліковані в соцмережах партії. Крім того, про появу таких банерів повідомляють жителі Тбілісі та інших міст.


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