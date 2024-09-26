Проросійська партія “Грузинська мрія” використовує на передвиборчих білбордах фото зруйнованих українських міст

Правляча проросійська партія “Грузинська мрія” використовує зображення зруйнованих внаслідок російського вторгнення українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Про це пише видання Newsgeorgia.

Плакати були опубліковані в соцмережах партії. Крім того, про появу таких банерів повідомляють жителі Тбілісі та інших міст.

Предвиборчі білборди проросійської партії “Грузинська мрія” / Фото: Paper Kartuli

Як зазначає Newsgeorgia, на одному з банерів з одного боку зображено Маріуполь, напис “Ні війні!” і перекреслені виборчі номери опозиційних партій. Поруч зображено фотографію нічного Батумі, виборчий номер “Грузинської мрії” і напис “Вибери мир”.

На ще одному плакаті порівнюються знищений в Україні автобус і новий 18-метровий автобус, запущений у Тбілісі.

Серед зруйнованих будівель в Україні на плакатах також помітили зруйновану церкву в Донецькій області і постраждалий від бомбардування шкільний клас, зазначає видання Paper Kartuli.

“Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного й образливого для нашої культури, традицій, історії та віри… Яке ж жалюгідне діло показувати народу плакат, зроблений у кузні КДБ. Безсовісно!” – прокоментувала появу плакатів президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня.