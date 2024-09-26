Політика

Проросійська партія “Грузинська мрія” використовує на передвиборчих білбордах фото зруйнованих українських міст
26 Вересня 2024 15:38
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Правляча проросійська партія “Грузинська мрія” використовує зображення зруйнованих внаслідок російського вторгнення українських міст для своєї передвиборчої кампанії. 

Про це пише видання Newsgeorgia

Плакати були опубліковані в соцмережах партії. Крім того, про появу таких банерів повідомляють жителі Тбілісі та інших міст. 

Предвиборчі білборди проросійської партії “Грузинська мрія” / Фото: Paper Kartuli

Як зазначає Newsgeorgia, на одному з банерів з одного боку зображено Маріуполь, напис “Ні війні!” і перекреслені виборчі номери опозиційних партій. Поруч зображено фотографію нічного Батумі, виборчий номер “Грузинської мрії” і напис “Вибери мир”. 

На ще одному плакаті порівнюються знищений в Україні автобус і новий 18-метровий автобус, запущений у Тбілісі.

Серед зруйнованих будівель в Україні на плакатах також помітили зруйновану церкву в Донецькій області і постраждалий від бомбардування шкільний клас, зазначає видання Paper Kartuli.

“Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного й образливого для нашої культури, традицій, історії та віри… Яке ж жалюгідне діло показувати народу плакат, зроблений у кузні КДБ. Безсовісно!” – прокоментувала появу плакатів президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня.


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