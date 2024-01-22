У МЗС прокоментували заяви прем’єра Словаччини про “територіальний компроміс”

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про компроміс для України щодо територіальної цілісності.

Відповідну заяву оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко у Фейсбуці.

“Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни”, — написав Ніколенко.

Він додав, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

“Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу”, — наголосив речник МЗС.