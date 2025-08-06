У Миколаєві затримали ще одного ворожого агента з мережі “Лохматого”, який коригував російські удари

У Миколаєві Служба безпеки затримала чергового учасника агентурної мережі “Лохматого”, який передавав ворогу координати українських військ для ракетно-дронових атак.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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45-річний місцевий житель підтримував зв’язок із агентом Сергієм Лебедєвим — відомим під псевдонімом “Лохматий”, який переховується в окупованому Донецьку та співпрацює з ФСБ і ГРУ РФ.

“Щоб виявити і передати окупантам координати “цілей”, фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ. Задокументовано, що інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали за місцем проживання. Одночасно спецслужби вжили заходів для захисту українських позицій у районі його розвідувальної активності.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон зі свідченнями його співпраці з агресором. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ — несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Суд залишив його під вартою без можливості застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.