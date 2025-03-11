У Миколаєві затримали 19-річну дівчину, яка готувала теракт біля управляння поліції

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну жительку Миколаєва, яка на замовлення РФ готувала теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, дівчина мала непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій, замаскований під пакет, поблизу адмінбудівлі.

“У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із фігуранткою, яку використовували винятково як “витратний матеріал”. Трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати «на гарячому», коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту – розповіли в СБУ.

У затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця потрапила у поле зору росіян, коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

“Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації. Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет”, – уточнили правоохоронці.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.