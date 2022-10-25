У Миколаєві викрито “підпілля” держзрадників

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом мешканцям м. Миколаєва за фактом співучасті у державній зраді в умовах воєнного стану ( ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 КК України). Стосовно підозрюваних судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 54-річна жінка разом зі своїм 27-річним сином під кураторством спецслужб країни-агресора, за грошову винагороду, погодились на відеозйомки замовних сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх «сюжетах» підозрювані знімали місця ворожих обстрілів, прихильність більшості жителів м. Миколаєва до рф та зневагу до діючої влади України, закликали до захоплення південного регіону, коментуючи це згідно наданому «кураторами» тексту.

20 жовтня 2022 року зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України. За місцем їх мешкання проведені санкціоновані судом обшуки, в результаті яких вилучені знаряддя злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.