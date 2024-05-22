Суспільство

У Миколаєві перестануть ходити деякі автобуси через мобілізацію водіїв

22 Травня 2024 09:37
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миколаїв, мобілізація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З 27-го травня у Миколаєві через мобілізацію водіїв на міські маршрути будуть виходити на два комунальні автобуси менше, ніж зазвичай.

Про це під час брифінгу 21 травня кореспондентам Суспільного розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому.

За словами Олександра Сєнкевича, вранці 21-го травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.

“У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра — 22, могла б бути більшою”, — говорить Олександр Сєнкевич.

Міський голова каже, що Миколаїв отримав від норвезького міста Крістіансанн 6 автобусів, що були у вжитку, ще 12 придбані за гроші Данії. Також за договором з Європейським інвестиційним банком турецька компанія має поставити нові автобуси Миколаєву.

“Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою — на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі”, — розповідає Сєнкевич.


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