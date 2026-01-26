        Кримінал

        У Миколаєві на смітнику знайшли новонародженого

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 18:17
        Поліція розшукує жінку, яка викинула новонародженого у смітник / Фото: ГУНП в Миколаївській області

        Сьогодні, 26 січня, близько 13:30, правоохоронці Миколаєва отримали повідомлення від жінки, яка у сміттєвому контейнері на вулиці Лазурній виявила новонародженого. Поліція розшукує матір дитини.

        Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

        Знайдене немовля госпіталізували, дитина перебуває під наглядом медиків. Стан малюка розцінюють як задовільний.

        Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, з’ясовують усі обставини та встановлюють матір дитини.

        Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

        Поліція на місці виявлення дитини / Фото: ГУНП в Миколаївській області

