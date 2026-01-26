У Миколаєві на смітнику знайшли новонародженого

Сьогодні, 26 січня, близько 13:30, правоохоронці Миколаєва отримали повідомлення від жінки, яка у сміттєвому контейнері на вулиці Лазурній виявила новонародженого. Поліція розшукує матір дитини.

Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

Знайдене немовля госпіталізували, дитина перебуває під наглядом медиків. Стан малюка розцінюють як задовільний.

Реклама

Реклама

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, з’ясовують усі обставини та встановлюють матір дитини.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.