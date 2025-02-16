У Миколаєві частина містян залишилась без тепла через нічний обстріл

Унаслідок нічної атаки російських військ у Миколаєві пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв із теплопостачанням у частини мешканців міста.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків і оцінюють масштаби пошкоджень.

“Від самої ночі робимо все, аби визначити об’єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян”, – зазначив Сєнкевич.

Вночі, 16 лютого, росіяни атакували місто ударними дронами. Є пошкодження на об’єкті критичної інфраструктури та постраждалий