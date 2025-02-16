Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено будинки та критичну інфраструктуру

У ніч на 16 лютого російські війська атакували Миколаїв ударними дронами Shahed 131/136. Як повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім, атака була масованою, сили ППО знищили дев’ять ворожих БпЛА.

Унаслідок патаки пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури міста, на якому спалахнула пожежа. До гасіння залучили 11 одиниць техніки та 58 рятувальників.

Рятувальники працюють на місці російської атаки по Миколаєву / Фото: ДСНС

За даними ДСНС, вибухова хвиля також пошкодила п’ять багатоквартирних будинків, чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували, стан задовільний.