У ВМС прокоментували вибухи на Кримському мосту

Українська сторона не підтвердила причетність до вибухів на Кримському мосту, що сталися в ніч проти 17 липня.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук коротко висловився про інцидент.

“У Криму наразі – літо, курортний сезон. Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає. Його (міст – ред.) просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад. Або попереджали неодноразово, що там деж м’які ґрунти, будувати такі споруди там не можна, вони не витримають. Причин може бути багато”, – сказав він.