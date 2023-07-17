Суспільство

У ВМС прокоментували вибухи на Кримському мосту

17 Липня 2023 08:30
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вибух, Кримський міст

Українська сторона не підтвердила причетність до вибухів на Кримському мосту, що сталися в ніч проти 17 липня.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук коротко висловився про інцидент.

“У Криму наразі – літо, курортний сезон. Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає. Його (міст – ред.) просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад. Або попереджали неодноразово, що там деж м’які ґрунти, будувати такі споруди там не можна, вони не витримають. Причин може бути багато”, – сказав він.


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