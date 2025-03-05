У МВС презентували документальний фільм “Повернення. Герої на щиті”

У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася презентація документального фільму “Повернення. Герої на щиті”. Стрічка про репатріаційні заходи розкриває залаштунки роботи експертів науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України.

Про це повідомили в МВС України.

У першому ряду символічно були залишені порожні місця із форменим одягом рятувальників, прикордонників, поліцейських та нацгвардійців як знак пам’ятної акції про Героїв, яких досі вважають зниклими безвісти.

Майже 200 учасників презентації обговорили проблеми повернення та ідентифікації тіл загиблих Героїв.

Переглянути фільм можна на YouTube каналі МВС України.