У Москві заявили про “спробу прориву безпілотника”

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вранці 6 серпня місто намагався атакувати безпілотник. Дрон був збитий засобами ППО.

«Сьогодні в районі 11 години була спроба прориву на Москву безпілотника. На підльоті силами ППО був знищений. Військові молодці», — написав Собянін у телеграм-каналі.

Раніше прес-служба московського аеропорту Внуково повідомила про тимчасове закриття повітряної зони та обмеження на прийом та випуск літаків.

У Внуково ввели план “Килим”, стверджує Mash.

11 рейсів на виліт та 15 на приліт тимчасово затримано.