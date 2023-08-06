Кримінал

У Москві заявили про “спробу прориву безпілотника”

6 Серпня 2023 12:15
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москва

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вранці 6 серпня місто намагався атакувати безпілотник. Дрон був збитий засобами ППО.

«Сьогодні в районі 11 години була спроба прориву на Москву безпілотника. На підльоті силами ППО був знищений. Військові молодці», — написав Собянін у телеграм-каналі.

Раніше прес-служба московського аеропорту Внуково повідомила про тимчасове закриття повітряної зони та обмеження на прийом та випуск літаків.

У Внуково ввели план “Килим”, стверджує Mash.

11 рейсів на виліт та 15 на приліт тимчасово затримано.


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