У Москві розвісили плакати з українською абеткою

Московська школа розвішала по всьому району рекламні плакати з українським букварем. Тепер їх змінюють на іншу, пише “База”.

Реклама освітнього центру Олехника з дівчинкою, що тримає буквар, була розклеєна на зупинках в районі Перово. На перший погляд у ній не було нічого незвичайного, але один із мешканців вчитався уважніше і помітив, що в слові буквар не вистачає м’якого знака.

Після скарги адміністрація школи обіцяла передрукувати плакати. Помилку, яка коштувала 10 тисяч рублів, пояснили просто — вибираючи картинку зі стоку, дизайнер не звернув увагу на слово і випустив картинку з українським букварем у друк.