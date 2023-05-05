Суспільство

У Москві розвісили плакати з українською абеткою

5 Травня 2023 16:05
89
читать на русском →

Московська школа розвішала по всьому району рекламні плакати з українським букварем. Тепер їх змінюють на іншу, пише “База”.

Реклама освітнього центру Олехника з дівчинкою, що тримає буквар, була розклеєна на зупинках в районі Перово. На перший погляд у ній не було нічого незвичайного, але один із мешканців вчитався уважніше і помітив, що в слові буквар не вистачає м’якого знака.

Після скарги адміністрація школи обіцяла передрукувати плакати. Помилку, яка коштувала 10 тисяч рублів, пояснили просто — вибираючи картинку зі стоку, дизайнер не звернув увагу на слово і випустив картинку з українським букварем у друк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Травня 2023 18:52
8

На Східній ділянці фронту відбито 30 атак ворога – Генштаб ЗСУ
5 Травня 2023 19:18
0

Труханов вийшов із СІЗО під багатомільйонну заставу
5 Травня 2023 19:03
7

У Слов’янську ракети поцілили у “Зевс Кераміку”, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ
5 Травня 2023 18:36
12

ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на снаряди для ЗСУ
5 Травня 2023 17:27
122

Новий ракетний удар по Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки