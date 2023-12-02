Кримінал

У Москві проходять облави на гей-клуби

2 Грудня 2023 09:11
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лгбт

У Москві поліція влаштувала облави на гей-клуби, пишуть місцеві ЗМІ. Зокрема, атакували клуб «Секрет», бар MONO та вечірку Hunters Party.

За даними “Обережно, Москва”, поліцейські прийшли до закладів під приводом пошуку наркотиків.

«Посеред вечірки зупинили музику та почали проходити до залів [поліція]. На вечірці були також громадяни інших держав. На виході фотографували паспорти без дозволу зробити це. Схема відпрацьована – так закривали схожі клуби в Пітері. У когось паніка», – розповів очевидець.

Нальоту поліції зазнали також і сауни. Один із рейдів пройшов у преміум-сауні біля Цвєтного бульвару:

«Проходить все як звичайний рейд щодо наркотиків. Порушень не виявлено, але настрій зіпсували. У сауні було неділікатно, з масками-шоу, всіх мордою вниз поклали», – розповіли очевидці.

Крім того, у соцмережах петербурзького клубу “Центральна станція” розповіли, що орендодавці приміщення відмовилися працювати з ними, і оголосили про закриття.

Днями російський Верховний суд визнав «рух ЛГБТ» екстремістською організацією та заборонив його діяльність на території Росії.


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