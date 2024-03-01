Суспільство

У Москві почався похорон Навального

1 Березня 2024 14:15
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навальний
Батьки Навального / t.me teamnavalny

1 березня у Москві ховають російського опозиціонера Олексія Навального. Біля церкви, куди привезли тіло, люди вишикувались у черги, щоб попрощатися з політиком

Про це пише росЗМІ “Медуза“, телеграм-канал “Команда Навального“, директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, прессекретарка Навального Кіра Ярміш.

Тіло Навального привезли до храму “Утоми моя печалі” у Мар’їно, де присутні аплодували й вигукували “Навальний!”

Жданов заявив, що “деяких людей”, можливо, рідних, вже почали запускати у храм.

РосЗМІ пишуть, що черга з охочих попрощатися з Навальним розтяглася на 2 км.


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