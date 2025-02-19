Суспільство

У Москві палає Інститут обчислювальної техніки на площі 1500 кв. м, є загроза вибуху
19 Лютого 2025 23:04
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Пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. С.О. Лебедєва в Москві / Скриншот із відео
Пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. С.О. Лебедєва в Москві / Скриншот із відео

У Москві спалахнула масштабна пожежа в будівлі Інституту точної механіки та обчислювальної техніки ім. С.О. Лебедєва на Варшавському шосе.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вогонь охопив близько 1500 кв. метрів триповерхової будівлі. Попередньо, займання почалося на цокольному поверсі. Ситуацію ускладнює загроза вибуху, адже на території, попередньо, зберігаються балони з гелієм.

“На місці працюють кілька пожежних розрахунків, до вильоту готується пожежна авіація”, – пише Baza.

З будівлі самостійно евакуювалися 30 людей. Інформації про постраждалих наразі немає.

Як повідомили в МНС РФ, пожежу гасять понад 170 співробітників і 50 одиниць техніки.


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