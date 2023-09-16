У Москві не допомогли: Кадиров так і не вийшов з коми

Глава Чечні Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Після чого його доправили до Москви, утім, столичні медики не допомогли.

Про це пише OBOZREVATEL.

Наразі Кадирова планують перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ.

“Московські лікарі виявилися нездатними вивести з коми Кадирова, його лікування вирішили довірити іноземним медикам”, – йдеться у повідомленні.

Чутки про хворобу Кадирова поширили опозиційні чеченські канали ще кілька місяців тому. Зокрема, вони повідомляли про хворобу нирок.