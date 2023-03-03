У Москві гей задушив винахідника вакцини “Супутник V”

Гей-проститут задушив одного із творців антиковідної вакцини “Супутник V” у Москві. Андрій Ботіков замовив розваг з асфіксією, але коханець, що приїхав, не стримав себе, пишуть місцеві ЗМІ.

Тіло 48-річного чоловіка виявили у квартирі на вулиці Рогова у московському Щукіному. На його тілі знайшли сліди задушення, кілька ножових поранень та подряпини. Поліція затримала підозрюваних. Ними виявилися – 29-річний Олексій Змановський та його 18-річна подруга Ольга Дубойська. Обидва з Калуги.

За версією слідства, вчений Ботіков замовив Змановського, а коли той приїхав “чоловіки” посварилися на ґрунті виду та кількості інтим-послуг. Внаслідок чого ескорт убив вірусолога та вкрав особисті речі.