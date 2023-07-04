У Московській області палають склади фабрики 

У місті Хімки Московської області зайнялась потужна пожежа на складських приміщеннях колишньої меблевої фабрики. Площа загоряння досягла тисячі “квадратів”.

Про це повідомляє УП з посиланням на Москва 24

Спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Вогонь також охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації немає.

Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що палає складське приміщення на площі 400 кв. метрів. Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 “квадратів”.

За інформацією російського видання “РИА Новости”, пожежу в будівлі колишньої меблевої фабрики в Хімках локалізовано на площі 2,5 тис. “квадратів”.