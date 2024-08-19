У Молдові заарештували організаторів схеми з перевезення ухилянтів

Під попередній арешт на 30 діб помістили вісім мешканців автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції.

Про це повідомляє NewsMaker.

Як зазначається у пресрелізі Прокуратури щодо боротьби з організованою злочинністю, у справі фігурують 10 осіб.

За даними слідства, вони організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи.

Вісім фігурантів заарештовані на 30 діб. Ще двоє підозрюваних залишаться на волі під час слідства.