Кримінал

У Молдові заарештували організаторів схеми з перевезення ухилянтів
19 Серпня 2024 13:22
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молдова
Затримання зловмисника / NewsMaker

Під попередній арешт на 30 діб помістили вісім мешканців автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції.

Про це повідомляє NewsMaker.

Як зазначається у пресрелізі Прокуратури щодо боротьби з організованою злочинністю, у справі фігурують 10 осіб.

За даними слідства, вони організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи.

Вісім фігурантів заарештовані на 30 діб. Ще двоє підозрюваних залишаться на волі під час слідства.


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