У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що правоохоронці

розслідують понад 400 випадків підкупу виборців. У поліції уточнили, що більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством, повідомляє NewsMaker.

“Зараз ми документуємо понад 400 випадків, коли виборці продали свої голоси за гроші. Їм загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв. Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством і надають інформацію, яка може слугувати доказом”, – ідеться в заяві поліції.

20 жовтня 2024 року у Молдові відбувався загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів виходять чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС.