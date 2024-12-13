Економіка

У Молдові проголосував за введення надзвичайного стану – через плани України зупинити транзит російського газу
13 Грудня 2024 10:33
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газ, молдова
Ілюстративне фото / Укртрансгазу

Парламент Молдови ухвалив рішення запровадити надзвичайний стан у сфері енергетики строком на 60 днів, починаючи з 16 грудня. Депутати проголосували за це на засіданні, яке відбулося в ніч на 13 грудня, повідомляє телеканал ProTV

Рішення підтримали 56 депутатів зі 101.

Парламент ухвалив відповідну постанову за ініціативою прем’єр-міністра Доріна Речана через те, що транзит газу через Україну може припинитися з 1 січня 2025 року.

Уряд Молдови припускає, що можливе повне зупинення поставок газу в Придністров’я, також може бути порушена подача електроенергії на праву частину Дністра. У зв’язку з цим, як повідомляє ProTV, в уряду мають бути всі необхідні інструменти, щоб ухвалювати різні дії в разі надзвичайної ситуації.


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