У Молдові проголосував за введення надзвичайного стану – через плани України зупинити транзит російського газу

Парламент Молдови ухвалив рішення запровадити надзвичайний стан у сфері енергетики строком на 60 днів, починаючи з 16 грудня. Депутати проголосували за це на засіданні, яке відбулося в ніч на 13 грудня, повідомляє телеканал ProTV.

Рішення підтримали 56 депутатів зі 101.

Парламент ухвалив відповідну постанову за ініціативою прем’єр-міністра Доріна Речана через те, що транзит газу через Україну може припинитися з 1 січня 2025 року.

Уряд Молдови припускає, що можливе повне зупинення поставок газу в Придністров’я, також може бути порушена подача електроенергії на праву частину Дністра. У зв’язку з цим, як повідомляє ProTV, в уряду мають бути всі необхідні інструменти, щоб ухвалювати різні дії в разі надзвичайної ситуації.