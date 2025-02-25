Спорт

У МОК хочуть повернути російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2026, – ЗМІ
25 Лютого 2025 20:42
читать на русском →
Логотип Зимових Олімпійських ігр 2026
Логотип Зимових Олімпійських ігр 2026

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до федерацій зимових видів спорту із закликом допустити російських і білоруських спортсменів до змагань, про це повідомляє SVT Sport.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ російських та білоруських атлетів усунули від зимових міжнародних турнірів, що унеможливило їхню участь у відборі на Ігри в Італії.

Втім, у МОК пропонують повернути цих спортсменів до змагань у “нейтральному” статусі, щоб вони могли кваліфікуватися на Олімпіаду.

Аналогічну практику застосовували під час літніх Ігор у Парижі-2024, де під нейтральним прапором виступили 15 росіян.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Лютого 2025 20:59

Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин, – FT
25 Лютого 2025 20:13

У Харківському ТЦК пояснили, чому напали на велосипедиста
25 Лютого 2025 19:58

Уряд проіндексує пенсії з 1 березня: наскільки збільшаться виплати
25 Лютого 2025 19:43

Костянтинівка зазнала кількох хвиль російських авіаударів: під ударом були мости та енергетична інфраструктура
25 Лютого 2025 19:17

Міністр єдності вважає, що більшість українців не повернуться з-за кордону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
усі думки