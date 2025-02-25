У МОК хочуть повернути російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2026, – ЗМІ

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до федерацій зимових видів спорту із закликом допустити російських і білоруських спортсменів до змагань, про це повідомляє SVT Sport.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ російських та білоруських атлетів усунули від зимових міжнародних турнірів, що унеможливило їхню участь у відборі на Ігри в Італії.

Втім, у МОК пропонують повернути цих спортсменів до змагань у “нейтральному” статусі, щоб вони могли кваліфікуватися на Олімпіаду.

Аналогічну практику застосовували під час літніх Ігор у Парижі-2024, де під нейтральним прапором виступили 15 росіян.