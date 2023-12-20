У міській раді Ужгорода проводяться обшуки 

У середу 20 грудня Служба безпеки України та поліція проводять обшуки в Ужгородській міській раді.
Про це пише УП.
За даними джерел УП, справа стосується розкрадання бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт.
У середу 20 грудня Служба безпеки України та поліція проводять обшуки в Ужгородській міській раді.
Про це пише УП.
За даними джерел УП, справа стосується розкрадання бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт.
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