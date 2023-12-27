Суспільство

У Міноборони затвердили перший жіночий бронежилет 

27 Грудня 2023 19:19
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жінки, військові

Міноборони затвердило перший бронежилет, адаптований до особливостей будови жіночого тіла. 

Зразок затвердили після низки польових випробувань, повідомляють у Міністерстві оборони. 

“Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз навпаки – ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у “чоловічому” варіанті бронежилета”, – каже головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Вага бронежилета для жінок-військових залежить від розміру та комплектації і стартує від 10,5 кілограма. Також він має вигнуту назовні бронеплиту.

За іншими параметрами цей елемент захисту не відрізняється від загальновійськового бронежилета, зазначають у міністерстві. 

Зразок жилета, який розробила вітчизняна компанія “Українська броня”, затвердили після двох етапів випробувань. 

Після сертифікації жіночий бронежилет став доступним для централізованої закупівлі. У Міністерстві оборони ці процеси здійснює агентство “Державний оператор тилу“.


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