У Міноборони розповіли про алгоритм рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони представило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. У відомстві кажуть, що він покликаний “замінити застарілі підходи” на “зрозумілий механізм” добровільного долучення до війська через спеціальні центри та онлайн.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Так, кандидат зможе обрати вакантну посаду та відповідну військову частину, звернувшись до рекрутерів у Центрах надання адміністративних послуг або обравши вакансію на таких платформах:

Крім того, вакансії планують розміщати на сайтах військових частин.

Також запрацюють рекрутингові центри окремих військових частин та при ТЦК СП.

Після обрання посади — самостійно або за допомогою рекрутера — анкету кандидата передадуть обраній військовій частині. Далі кандидату потрібно буде пройти співбесіду, перевірку фізичної підготовки та психолого-діагностичне тестування.

Якщо частина входить до такого переліку, то рекомендаційний лист кандидата одразу стає обов’язковим до врахування при подальшому оформленні. Якщо ні, то перед видачею рекомендаційного листа залучення кандидата повинне затвердити ще вище командування військової частини.

Далі людині потрібно буде відвідати ТЦК СП для:

уточнення облікових даних;

проходження ВЛК;

проходження відбору та формування особової справи.

Якщо у ході відбору визначиться, що кандидат не відповідає обраній посаді, то йому запропонують інше пріоритетне місце в обраній військовій частині.

Водночас кандидати, які мають досвід військової служби упродовж останніх 10 років та яких відібрали за прямою чи спорідненою військово-обліковою спеціальністю, направляються безпосередньо до визначених військових частин, згідно із рекомендаційним листом.

А ось кандидати без досвіду військової служби або відібрані не за своєю ВОС отримують направлення до навчального центру, навчального батальйону резерву для проходження базової загальновійськової підготовки.

У Міноборони запевнили, що не буде такого, щоб відібраного кандидата після підготовки в навчальному центрі відправили до частини, яку він не обирав.