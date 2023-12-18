У Міноборони повідомили, що Латвія збільшить обсяги підготовки українських військових

Начальник Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ полковник Микола Губень заявив, що починаючи з липня 2022 року за сприяння Латвії вдалося підготувати близько 350 українських військовослужбовців за декількома напрямами підготовки.

Про це Микола Губень сказав під час зустрічі у Києві делегацій Міністерств оборони України та Латвії під головуванням очільників відомств Рустема Умєрова та Андріса Спрудса.

Зокрема латвійська сторона тренує українських військових за такими напрямами, як базова загальновійськова підготовка, підготовка лідера “офіцер-сержант”, сапер, стрілець та інші.

За його словами, у 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, і до кінця року буде підготовлено ще понад 1500 військових Збройних сил України. Губень констатував, що ці тренування суттєво підвищують якість підготовки особового складу. При цьому українська сторона пропонує врахувати отриманий українськими військовими бойовий досвід у подальшому процесі підготовки.

” У 2024 році за участі Латвії пропонується провести підготовку орієнтовно 96 командирів відділень та 360 бойових медиків”, – додав Микола Губень.