Суспільство

У Міноборони повідомили, що Латвія збільшить обсяги підготовки українських військових

18 Грудня 2023 12:00
читать на русском →
військові, навчання, латвія

Начальник Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ полковник Микола Губень заявив, що починаючи з липня 2022 року за сприяння Латвії вдалося підготувати близько 350 українських військовослужбовців за декількома напрямами підготовки.

Про це Микола Губень сказав під час зустрічі у Києві делегацій Міністерств оборони України та Латвії під головуванням очільників відомств Рустема Умєрова та Андріса Спрудса.

Зокрема латвійська сторона тренує українських військових за такими напрямами, як базова загальновійськова підготовка, підготовка лідера “офіцер-сержант”, сапер, стрілець та інші.

За його словами, у 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, і до кінця року буде підготовлено ще понад 1500 військових Збройних сил України. Губень констатував, що ці тренування суттєво підвищують якість підготовки особового складу. При цьому українська сторона пропонує врахувати отриманий українськими військовими бойовий досвід у подальшому процесі підготовки.

” У 2024 році за участі Латвії пропонується провести підготовку орієнтовно 96 командирів відділень та 360 бойових медиків”, – додав Микола Губень.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Грудня 2023 12:43

В кабінеті Залужного знайшли прослушку – Генштаб
18 Грудня 2023 11:13

СБУ затримала зрадника, який корегував удар по багатоповерхівці у Запоріжжі
18 Грудня 2023 09:15

Польські перевізники розпочинають блокаду пропускного пункту Дорогуськ
18 Грудня 2023 07:10

Окупанти запустили по території України 5 Шахедів: ППО знищила всі
17 Грудня 2023 20:46

ЗМІ: У кабінеті Залужного виявили “жучок”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки