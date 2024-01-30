Суспільство

У Міноборони планують вже навесні запустити Е-кабінет військовозобов’язаного

30 Січня 2024 16:38
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мобілізація

За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, запуск Е-кабінета військовозобов’язаного очікується у другому кварталі 2024 року — як тільки відповідний закон набуде чинності.

Законопроєкт №10062 про реєстр військовозобов’язаних та цифровізацію української армії Верховна Рада України ухвалила в цілому ще 16 січня. За даними Міноборони, цей документ дозволить удосконалити порядок оброблення та використання даних в держреєстрах для військового обліку. А ще він має спростити та цифровізувати набуття статусу учасника бойових дій.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону зауважила, що цей документ розширить перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників у системі “Оберіг”.

“Це дозволить нам наповнювати “Оберіг” за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів”, — розповіла посадовиця.

Таким чином, для системи «Оберіг» збиратимуть такі відомості щодо всіх громадян України віком від 17 до 60 років, що містяться в базах Центральної виборчої комісії, Податкової та Міграційної служб та інших держорганів: 

  • номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;
  • дані про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);
  • дані про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП);
  • реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд із України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі; орган, що видав; строк дії);
  • інформація про громадянство (або його зміну);
  • дані щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною;
  • дані про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцерозташування підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи);
  • дані про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок);
  • реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність);
  • дані про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної та вищої освіти;
  • дані про досвід роботи за спеціальністю;
  • дані про встановлення, зміну групи інвалідності;
  • дані про результати медичних оглядів, що проводять для визначення придатності до виконання військового обов’язку;
  • дані про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, направлення обвинувального акта до суду);
  • дані про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;
  • дані про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • дані про володіння іноземними мовами;
  • дані про дозвіл на зберігання та носіння зброї;
  • дані про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки;
  • реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі; орган, що видав; строк дії, категорія);
  • дані про внутрішньопереміщену особу;
  • дані про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації тощо.

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