У Міноборони планують вже навесні запустити Е-кабінет військовозобов’язаного

За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, запуск Е-кабінета військовозобов’язаного очікується у другому кварталі 2024 року — як тільки відповідний закон набуде чинності.

Законопроєкт №10062 про реєстр військовозобов’язаних та цифровізацію української армії Верховна Рада України ухвалила в цілому ще 16 січня. За даними Міноборони, цей документ дозволить удосконалити порядок оброблення та використання даних в держреєстрах для військового обліку. А ще він має спростити та цифровізувати набуття статусу учасника бойових дій.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону зауважила, що цей документ розширить перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників у системі “Оберіг”.

“Це дозволить нам наповнювати “Оберіг” за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів”, — розповіла посадовиця.

Таким чином, для системи «Оберіг» збиратимуть такі відомості щодо всіх громадян України віком від 17 до 60 років, що містяться в базах Центральної виборчої комісії, Податкової та Міграційної служб та інших держорганів: