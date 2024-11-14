Суспільство

У Міноборони назвали кількість людей, що працюють в ТЦК
14 Листопада 2024 14:11
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міноборони, мобілізація
Подвірʼє одно з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки / Фото: Суспільне

У територіальних центрах комплектування на сьогодні працює близько 36 000 осіб, зокрема 7 000 цивільних.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Лазуткін також зазначив, що серед 29 000 військовослужбовців, які обіймають посади в ТЦК, є значна кількість “обмежено придатних до служби”. Крім того, серед військових співробітників приблизно 3 000 становлять жінки.

Варто зазначити, що в Україні скасували статус “обмежено придатний”. Придатність тепер ділиться на категорії: повністю придатний до військової служби, придатний до служби в ТЦК і СП, придатний до служби у військових вишах, в медичних підрозділах тощо і взагалі непридатний.


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