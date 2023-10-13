У Міноборони анонсували посилення мобілізації

Держава посилюватиме контроль за військовозобов’язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

За словами Калмикової, рішення чоловіка з’явитися в ТЦК — питання цінностей і усвідомлення того, що кожен зобов’язаний захищати свою країну. За її словами, найкращим рішенням буде власна ініціатива. При цьому вона зазначила, що навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов’язаних, держава зможе її бачити.

“Краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити й мобілізуватися. Це можливо зробити. Це найкращий шлях”, — наголосила Калмикова.

За словами заступниця міністра оборони, вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов’язаних.

Калмикова зазначила, що нині сотні тисяч громадян України намагаються уникнути мобілізації, тому розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.