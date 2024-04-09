Суспільство

У Мінкульті прокоментували обурення щодо наявності броні у працівників цирку та медіа

9 Квітня 2024 11:58
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телебачення, цирк
Ростислав Карандєєв / Facebook

Ростислав Карандєєв, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики назвав проявом неповаги хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. 

Про це написав Ростислав Карандєєв у Facebook.

“Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство “Дирекція пересувних циркових колективів України” — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи”.

За словами виконувача обов’язків міністра культури та інформаційної політики, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях й непристосованих приміщеннях, а також виїжджає на деокуповані території. За 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях, додає Карандєєв.

“Обов’язок влади – забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання”.

Карандєєв також прокоментував бронювання працівників медіа.

“Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована”.


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