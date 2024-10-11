Суспільство

У міністра оборони з’явився заступник з питань європейської інтеграції
11 Жовтня 2024 15:15
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міноборони
Сергій Боєв / Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

До свого призначення 41-річний Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК “Нафтогаз України” та АТ “Укргазвидобування”.

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).


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